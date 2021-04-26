الكونترتينور السعودي محمد الزهراني يتألق ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية

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أبوظبي: ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص من مهرجان أبوظبي، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وبالتعاون مع أكاديمية هبة القواس، قدّم المهرجان المغني الأوبرالي محمد الخيران الزهراني، في عمل خاص بعنوان «أثير»؛ وذلك ضمن سلسلة أمسيات المهرجان الرمضانية، التي تبث عبر المنصات الرقمية للمهرجان احتفاءً بالشهر الفضيل والقيم الروحانية الإنسانية التي يحملها.

تألق «الزهراني» الذي يعدُّ أول فنان سعودي ينضم إلى جوقة إيطالية في روما وواحداً من أبرز المواهب السعودية الشابة في الغناء الأوبرالي، خلال الأمسية، التي شهدت مشاركة وتفاعلاً واسعيَن من الجمهور، في أداء أغنية «أعلى وأمجد»، التي ألفت موسيقاها وقادت الأداء الموسيقي المصاحب من قبل أعضاء من الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، المؤلفة الموسيقية والسوبرانو والأكاديمية د. هبة القواس من شعر حسّان بن ثابت؛ لتعكس قدرات صوته وتتناغم مع طاقاته وتظهر المساحة الصوتية لديه.

وأشرفت د. القواس، على عرض «أثير»، الذي قدم صوتاً فريداً من نوع ونمط مختلفين، حمل بصمة مميزة، بصوتٍ يحاكي الأثير، ليخترق فيها المساحة التقليدية ويتخطاها إلى مساحة أبعد؛ وذلك من خلال سلسلة من الدروس الاحترافية.

وعلّقت القواس على موهبة محمد الزهراني قائلة إنه موهبة مميزة بطبيعة صوته، وتابعت: "صوت الكونترتينور هو صوت خاص جداً، يتميّز بما يصل إليه من طبقة صوت عالية جداً مثل الكنار؛ ولكن بعض أصوات الكونترتينور، ومنهم محمد، يملكون بالمقابل طبقة جهيرة (الباريتون) يصل من خلالها إلى طبقات منخفضة".

ومن جهته قال «الزهراني»: «فخور بالتعاون مع مؤسسة كبيرة بحجم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التي تؤدي دوراً متفرداً في دعم قطاع الثقافة والفنون على صعيد المنطقة»، مضيفا «إنَّ هذه المشاركة إضافة مهمة إلى مسيرتي المهنية، فهذه المرة الأولى التي أغني فيها باللغة العربية وبطريقة أوبرالية، كما أنها كانت تحديا صعبا، لكن بفضل ما قدمته الدكتورة هبة القواس في كل خطوة من التوجيه والتدريب تغلبنا على كافة التحديات».

وتابع، «إنّ نشر الحب والسلام والوحدة في العالم كل بطريقته الخاصة يمكن أن يحدث فرقًا ويجعله مكانًا أكثر إيجابية للعيش فيه، وذلك من خلال احتضان ونشر الحب والسلام والوحدة للآخرين»، مضيفا «إذا تمكنا من الاجتماع سوياً لنقوم بدورنا الصغير كل يوم في نشر الحب والسلام والوحدة، يمكننا جعل العالم مكانًا إيجابيًا نستمتع به جميعًا دون أي خوف أو حزن».

سجلت الموسيقى أوركسترالياً مع أعضاء من الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، وصُوّرت في المتحف الوطني اللبناني، وتم تصوير محمد الزهراني للعرض في متحف مدينة العلوم بالطيبات في المملكة العربية السعودية؛ ليشكلا معاً قطعة فنية فريدة تعبر عن التناغم التام، وتؤكد على مفهوم الوحدة الإنسانية، الذي يخترق حدود المكان والزمان.

وتندرج سلسلة الأمسيات الرمضانية، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، تحت شعار «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل» وتتضمن أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

والموعد المقبل ضمن سلسلة الفعاليات الرمضانية في 26 أبريل مع الفنانة السعودية ريم التميمي المعروفة بـ"تام تام" حيث ستصدح بروائع الغناء الروحاني احتفاءً بالقيم الإنسانية التي تجتمع حولها الأديان بالمحبة بعرض بعنوان "حلم وأمل".

