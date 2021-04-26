أوسكار 2021.. المخرجة كلوي تشاو تدخل التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت المخرجة كلوي تشاو التاريخ السينمائي من أوسع أبوابه بعد فوز فيلمها Nomadland، "أرض الرحل" بجائزة أوسكار أفضل فيلم في الدورة الـ93.

وقبل إعلان فوز الفيلم بالجائزة، فازت كلوي (39 عاما)، بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم نفسه.







وتعتبر كلوي تشاو هي أول امرأة ملونة تفوز بالجائزة، وثاني امرأة على مدار التاريخ السينمائي تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج.

وكانت أول امرأة فائزة هي كاثرين بيجلو عن فيلم The Hurt Locker عام 2008.





وقالت كلوي في كلمتها: "لقد وجدت دائمًا الخير في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم، وهذه الجائزة لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالطيبة في نفسه والتمسك بالطيبة في ذاتها، بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك".