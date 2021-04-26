بالصور.. أوسكار 2021: حفل "الموت" ينصر كل الأعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد نجوم السينما وصناعة الأفلام أخيرا إلى السجادة الحمراء في حفل استثنائي لتوزيع جوائز الأوسكار في ظل استمرار أزمة وباء كورونا.

تأخر الحفل قرابة شهرين بسبب الوباء وزيادة الوفيات والإصابات حول العالم، وشهد ترتيبات استثنائية إذ استضافته محطة "يونيون" للقطارات في لوس أنجليس، بالإضافة إلى مكان الحفل التقليدي في صالة "دولبي ثياتر"، حسب "بي بي سي".





ويتبع الحفل بروتوكولات صارمة وإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل انتشار كوفيد-19، ما جعله الحفل الخطر على الإطلاق، وارتدى البعض الأقنعة وأجريت اختبارات حفاظاً على سلامة المشاركين.





وقال بعض المشاركين إن العودة إلى الأماكن العامة كان غريبا نوعا ما، لكن معظمهم كانوا متحمسين للمشاركة.

وصنعت المخرجة كلوي تشاو، التاريخ، حين حصل فيلما "أرض الرحل" على أهم 3 جوائز، منها جائزة أفضل فيلم.





وحصلت كلوي تشاو على جائزة أفضل مخرجة لتكون ثاني مخرجة سيدة تحصل على تلك الجائزة على الإطلاق، وأول سيدة ملونة من أصول آسيوية تحصل عليها، حيث لم تفز بتلك الجائزة سوى المخرجة كاثرين بيجلو عام 2010، وحصلت بطلة الفيلم على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، حسب "الوطن".





فيما حصلت الممثلة الكورية الجنوبية يوه جونج يون، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Minari، "ميناري" لتكون أول ممثلة كورية وثاني آسيوية تحصد تلك الجائزة، بعد اليابانية ميوشي أوميكي، عام 1958.





وللمرة الأولى تحصل سيدتان من أصول إفريقية على جائزة أوسكار للمكياج وتصفيف الشعر؛ بعد حصول ميا نيل، وجاميكا ويلسون، عليها عن فيلم "ما ريني"، Ma Rainey’s Black Bottom.



