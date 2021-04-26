أوسكار 2021.. مخرج "جولة أخرى" يهدي الجائزة لابنته.. قتلها سائق أثناء تصوير الفيلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى المخرج توماس فينتربيرج، الذي حصد فيلمه "دورة أخرى"، Another Round، جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، الجائزة لابنته "إيدا".

وتوفيت "أيدا"، البالغة من العمر 19 عامًا، على يد سائق متهور بعد 4 أيام من بدء تصوير الفيلم، الذي فاز به والدها بجائزة أوسكار.



وقال "فينتربيرج" في كلمته عند استلام الجائزة، موجها حديثه لابنته الراحلة: "أنت جزء من هذه المعجزة.. ربما استخدمت سحرك في مكان ما".

وحصل الفيلم الدنماركي «Another Round» على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، في النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز أوسكار، ويحمل الفيلم توقيع توماس فينتربيرج، ومن سيناريو لفينتربيرج وتوبياس ليندهولم، وبطولة مادس ميكلسن وتوماس بو لارس، عرض للمرة الأولى في مهرجات تورنتو السينمائي في سبتمبر/أيلول الماضي.