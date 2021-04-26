أوسكار 2021.. "فيسبوك" تحقق إنجازا وتفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت شركة "فيسبوك" إنجازا تاريخيا بعد فوز فيلم Colette بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو الفيلم الذي يتبع مجموعة Oculus VR التي تمتلكها فيسبوك.

وبفوز فيلم Colette، نسبت الجائزة لشركة "فيسبوك"، لتكون الجائزة الأولى في تاريخها بحفل الأوسكار.



تبلغ مدة فيلم Colette 24 دقيقة ويسرد قصة حياة عضوة المقاومة الفرنسية السابقة كوليت مارين كاثرين، أثناء سفرها إلى ألمانيا لأول مرة منذ 74 عاماً.

وفرضت أكاديمية الأوسكار عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية.

وقالت الأكاديمية إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليس ضروريا، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تلفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.