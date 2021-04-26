أنتوني هوبكنز وفرانسيس مكدورماند يحصدان أفضل ممثل وممثلة فى الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز النجم العالمي أنتوني هوبكنز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father.

في حين فازت الممثلة العالمية فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Nomadland، والفيلم فاز أيضا بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وذلك بعد فوز مخرجته كلوى تشاو، البالغة من العمر 39 عامًا، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Nomadland، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021.

يذكر أن أكاديمية الفنون والمسرح فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.