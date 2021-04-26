كلوي تشاو تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج عن فيلم "نومادلاند"

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجيلوس - (د ب أ):

أصبحت المخرجة كلوي تشاو مساء الأحد ثاني امرأة تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج.

وتم تكريم المخرجة ، وهي أول امرأة ملونة تفوز بالجائزة، عن فيلمها الروائي الطويل "نومادلاند" الذي يدور حول قصة ارملة في العقد السابع من عمرها تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأمريكي.

وكانت أول امرأة تفوز بهذه الجائزة هي كاثرين بيجلو، التي فازت بالجائزة في عام 2010 عن فيلمها "ذا هيرت لوكر"، وفقا لوكالة بي أية ميديا البريطانية.

وفاز دانيال كالويا، المولود في لندن لأبوين أوغنديين، بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه "جوداس أند ذا بلاك ميسايه" أو "يهوذا والمسيح الأسود"،وهو أول بريطاني أسود يفوز بجائزة أوسكار في هذه الفئة.

وفازت الممثلة والكاتبة البريطانية إميرالد فينيل بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلمها الدرامي " بروميسينج يانج وومن".

وفاز كريستوفر هامبتون وفلوريان زيلر بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن عملهما في الفليم الدرامي "ذا فاذر"أو "الأب".

وفاز الفيلم الدنماركي "أنذر راوند" أو "جولة أخرى" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.