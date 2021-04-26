الطفل ألان إس كيم على السجادة الحمراء للأوسكار 2021 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر الطفل ألان إس كيم، على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية لعام 2021.

ألان إس كيم هو نجم فيلم Minari المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2021.

حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، ينطلق في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثانية صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.

ويختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام.

وتأجل الحفل عن الموعد الأصلي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتقرر 25 أبريل الجاري.

وأشاروا إلى أنه "سينطوي على نبرة تفاؤل، ويوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة".

ويقوم جلين فايس بإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة السادسة على التوالي.