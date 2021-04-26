شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنتهى من تصوير فيلم "ماما حامل" بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة ليلى علوى على الإنتهاء من تصوير فيلم "ماما حامل" خلال 5 أيام، ويبدأ مخرج العمل محمود كريم فى مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات المرشح للعرض فى موسم عيد الفطر المقبل، ولم تتخذ الجهة المنتجة للفيلم القرار النهائى حتى الآن.

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربي".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر، يعرض للفنانة ليلى علوى حكاية "ست الهوانم"، من مسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.