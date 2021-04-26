شكرا لقرائتكم خبر عن فرانسيس مكدورماند تفوز بأوسكار أفضل ممثلة عن Nomadland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الممثلة العالمية فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Nomadland، والفيلم فاز أيضا بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وذلك بعد فوز مخرجته كلوى تشاو، البالغة من العمر 39 عامًا، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Nomadland، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، وقالت كلوي في كلمتها بعد الفوز: "لقد وجدت دائمًا الخير في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم.. الجائزة لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالطيبة في نفسه والتمسك بالطيبة في ذاتها، بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك".

وكلوي هي أول امرأة ملونة تفوز بالجائزة، وثاني امرأة في التاريخ تفوز بجائزة أفضل مخرج، حيث كانت أول امرأة فائزة هي كاثرين بيجلو عن فيلم The Hurt Locker في عام 2008.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حضور مارجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري ودانيال كالويا، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

يذكر أن أكاديمية الفنون والمسرح فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.