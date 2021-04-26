شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يحصل على لقب وسيم حفل توزيع جوائز Oscars 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم العالمي براد بيت جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 93، وحصل النجم على لقب وسيم الحفل، وذلك بعدما غازلته الممثلة يو جونج يون، بعد حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، حيث قالت في كلمتها: "أخيرا شاهدتك مستر براد بيت فرصة سعيدة للغاية".



[راد بيت علي السجادة الحمراء لحفل الاوسكار



براد بيت في حفل الاوسكار

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حضور مارجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري ودانيال كالويا، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

يذكر أن أكاديمية الفنون والمسرح فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.