شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا "مفاوضة ماهرة" تشترى قصرا بأقل من السعر المعروض بـ 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المغنية مادونا أنها تمتلك قدرة كبيرة على التفاوض والشراء بمهارة مؤخراً، حينما اشترت قصراً بمبلغ أقل مما هو معروض من قبل ملاكه بأكثر من 5 ملايين دولار، وذلك وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد أن المغنية والممثلة الشهيرة نجحت فيما سعت إليه واشترت قصر بات بمثابة نجاحاً كبيراً يثبت مهارتها في السوق العقارى.



قصر مادونا

الحكاية بدأت من عرض قصر بمنطقة "هيدن هيلز" احدى مقاطعات كاليفورنيا مقابل أكثر من 25 مليون دولار، قبل أن تنجح مادونا في التفاوض وشراءه في نهاية الأمر مقابل أكثر من 19 مليون دولار.



صور أخرى لقصر مادونا

وذلك بعدما كان اشتراه ملاكه السابقين بمبلغ 18 مليون دولار قبل ثلاثة أعوام متوقعين زيادة كبيرة فيه إلا أن مادونا بحسب موقع الديلى ميل لم تهنئهم على ذلك، ونجحت في شراءه بسرعة بالمبلغ الذى يرضيها.



ملعب سلة

من ناحية أخرى، تصل مساحة المنزل إلى 13391 قدمًا مربعًا بالإضافة إلى تضمنه 9 غرف نوم و 11 حمامًا ، ويوفر مساحة كبيرة .

كما يضم القصر أيضًا مسبحًا بمياه مالحة على طراز المنتجع ، ودار ضيافة بمساحة 1200 قدم مربع، ومرآب للسيارات يتسع لخمسة سيارات.



القصر من الداخل

وتبلغ مساحة القصر حوالى ثلاثة أفدنة، مع تكوين المنزل من طابقين، مع أشجار تحيط بالممتلكات للخصوصية.



صور قصر مادونا