شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يفوز بأول جائزة أوسكار فى تاريخه بفيلم وثائقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت منصة السوشيال ميديا فيس بوك، إنجاز تاريخى جديد اليوم، بعد فوز فيلم Colette، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو الفيلم الذى يتبع مجموعة Oculus VR التى يمتلكها فيس بوك.

وبفوز فيلم Colette، نسبت الجائزة لمنصة فيس بوك، لتكون الجائزة الأولى فى تاريخه بحفل الأوسكار، المقامة حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن فيلم Colette الذى يبلغ مدته 24 دقيقة منح فيس بوك، الجائزة الأولى فى مشوار انتاجه السينمائى، وفيلم Colette يسرد قصة حياة عضو المقاومة الفرنسية السابقة كوليت مارين كاثرين، اثناء سفرها إلى ألمانيا لأول مرة منذ 74 عاماً.

وكان فيلم Ma Rainey's Black Bottom، قد فاز بجائزة أفضل تصميم أزياء، وهى الجائزة الثانية للفيلم بعد حصد جائزة أفضل مكياج وشعر، بينما فاز فيلم Another Round الدنماركى بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، متغلبا على الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره".