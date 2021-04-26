شكرا لقرائتكم خبر عن Soul يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل الأوسكار 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم Soul، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ93، المقامة حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

وكان قد حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، على جائزة افضل تصميم أزياء، وهى الجائزة الثانية للفيلم بعد حصد جائزة أفضل مكياج وشعر، بينما فاز فيلم Another Round الدنماركى بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، متغلبا على التونسى الرجل الذى باع ظهره.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حضور مارجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري ودانيال كالويا، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.