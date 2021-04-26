شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sound of Metal يفوز بجائزة الأوسكار أفضل مونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏فاز فيلم Sound of Metal بجائزة الأوسكار أفضل مونتاج، فيما فاز فيلم tenet بجائزة الأوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وفي سياق متصل دخلت المخرجة كلوي تشاو التاريخ وذلك بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland ، وذلك باعتبارها ثاني امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي.

حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام حالياً على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، ليكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتان من أصحاب البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى ، حيث ظهرت باطلالة راقية ، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري و دانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، و إيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari ، و ستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari ، و بول راجي و ليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز وذلك في محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.