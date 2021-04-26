شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sound of Metal يحصد جائزة أفضل صوت فى حفل الأوسكار 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم Sound of Metal على جائزة أفضل صوت، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، المقام حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

وكان قد حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، على جائزة افضل تصميم أزياء، وهى الجائزة الثانية للفيلم بعد حصد جائزة أفضل مكياج وشعر، بينما فاز فيلم Another Round الدنماركى بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، متغلبا على التونسى الرجل الذى باع ظهره.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور مارجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من: هالى بيرى ودانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.