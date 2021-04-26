شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بالأوسكار.. يو جونج يون تغازل براد بيت "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الممثلة يو جونج يون النجم العالمي براد بيت، وذلك بعد حصولها على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ93 المقامة حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية، حيث قالت في كلمتها: "أخيرا شاهدتك مستر براد بيت فرصة سعيدة للغاية".

وكان فيلم Mank قد فاز بجائزة الأوسكار أفضل إنتاج، وجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي فيما فاز فيلم tenet بجائزة الأوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وفي سياق متصل دخلت المخرجة كلوي تشاو التاريخ، وذلك بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذلك باعتبارها ثاني امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي.

يذكر أن أكاديمية الفنون والمسرح فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.