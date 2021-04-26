شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mank يفوز بجائزتي أوسكار أفضل إنتاج وتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم Mank بجائزة الأوسكارأفضل إنتاج، وجائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي فيما فاز فيلم tenet بجائزة الأوسكار أفضل مؤثرات بصرية، وفي سياق متصل دخلت المخرجة كلوي تشاو التاريخ، وذلك بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذلك باعتبارها ثاني امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي.

وحصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية، لتكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتين من ذوات البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، حضور مارجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري ودانيال كالويا، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.