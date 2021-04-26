شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كالويا يكرم الثورى فريد هامبتون بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى دانيال كالويا، على تكريم الثورى فريد هامبتون، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد فى حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دوره فى فيلم Judas and the Black Messiah.

وقال كالويا فى كلمته التى القاها على مسرح الأوسكار بعد التتويج بالجائزة "يا له من رجل، كم نحن مباركون أننا عشنا حياة حيث كان موجوداً، شكرا لك على تورك، لقد كان على هذه الأرض لمدة 21 عاماً، ووجد طريقة لإطعام ومساعدة الأطفال، حيث أسس رعاية طبية مجانية رغم كل الصعوبات".

فريد هامبتون، توفى عن عمر يناهز 21 عاماً، كان ثورياً تم اغتياله فى عملية متعددة من وكالات المافيا والجريمة عام 1969، ويلعب كالويا دور البطولة فى الفيلم الذى يسرد قصة حياة هامبتون الذى تم اغياله بالتعاون مع مخبر من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي.