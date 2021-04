شكرا لقرائتكم خبر عن If Anything Happens I Love You يحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم أنيميشن قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم If Anything Happens I Love You، على جائزة أفضل فيلم أنيميشن قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ93 المقامة حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية. وكان فيلم Ma Rainey's Black Bottom، قد فاز بجائزة أفضل تصميم أزياء، وهى الجائزة الثانية للفيلم بعد حصد جائزة أفضل مكياج وشعر، بينما فاز فيلم Another Round الدنماركى بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، متغلبا على الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره". يذكر أن أكاديمية الفنون فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا. وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.