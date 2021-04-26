أحمد حلمي يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أحمد حلمي، عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد بدور العرض.

ووجه متابع سؤال لأحمد حلمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قال فيه: "اشتقنا لأفلامك يا فندم.. متى ناوي ترجع؟ ".

ورد حلمي، على رسالته، قائلاً : "في العيد الكبير إن شاء الله".

وكان الفنان أحمد حلمي، صرح عبر محطة راديو إينرجي، مع المذيعة إيناس الشواف، أنه يتعاون لأول مرة مع الكاتب هيثم دبور في فيلم سينمائي جديد، يجمعه بالمخرج محمد شاكر وشركة سينرجي للإنتاج الفني.

جدير بالذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كانت فيلم" خيال مآتة" ، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.