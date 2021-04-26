أول فيديو من الاستعداد لحفل جوائز أوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر حساب الأكاديمية المانحة لجوائز أوسكار 2021، أول فيديو من الاستعدادات للحفل قبل انطلاقه في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثانية صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

الفيديو يظهر خلاله Paul Raci وLiz Hanley وهما يشغلان مقعديهما في صالة الحفل الذي تعرضه شبكة "osn" في بث مباشر تنقله أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.

ويختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام.

وتأجل الحفل عن الموعد الأصلي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتقرر 25 أبريل الجاري.

ولم يكشف المنظمون بوضوح عن تفاصيل الحفل الذي ستكون نسبة الحضور فيه محدودة.

وأشاروا إلى أنه "سينطوي على نبرة تفاؤل، ويوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة".

ويقوم جلين فايس بإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة السادسة على التوالي.