كل ما تريده عن حفل جوائز الأوسكار 2021 وقائمة الترشيحات الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
جائحة كورونا كان لها تأثيرا كبيرا على صناعة السينما في العالم العام الماضي، حيث أغلقت غالبية دور العرض، كما تم تأجيل طرح غالبية الأفلام أيضا، بالإضافة للأفلام التي تم توقف تصويرها.
رغم ذلك، العالم اليوم الأحد، على موعد مع حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية، وذلك بعد مرور عام صعب على صناعة الأفلام.
ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.
وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.
وسيختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام.
وتأجل الحفل عن الموعد الأصلي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتقرر 25 أبريل الجاري.
ولم يكشف المنظمون بوضوح عن تفاصيل الحفل الذي ستكون نسبة الحضور فيه محدودة وستعرضه شبكة "osn" في بث مباشر تنقله أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.
ويُذاع الحفل في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثانية صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة.
وأشاروا إلى أنه "سينطوي على نبرة تفاؤل، ويوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة".
ويقوم جلين فايس بإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة السادسة على التوالي.
وللمرة الأولى يترشح ممثل مسلم لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وهي الجائزة التي ترشح لها الممثل البريطاني من أصول باكستانية، ريز أحمد، عن دوره في Sound of Metal.
وإليك القائمة النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2021:-
أفضل فيلم
– "أرض الرُحل" (نومادلاند)
– (ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7)
– (مانك)
– “شابة واعدة” (برومسينج يانج وومن)
– (ميناري)
– “الأب” (ذا فاذر)
– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)
– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
أفضل ممثل
– تشادويك بوزمان – (ما رينيز بلاك بوتوم)
– أنتوني هوبكينز – “الأب” (ذا فاذر)
– ريز أحمد – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)
– جاري أولدمان – (مانك)
– ستيفن يون – (ميناري)
أفضل ممثلة
– كاري موليجان – “شابة واعدة” (بروميسنج يانج وومن)
– فرانسيس مكدورماند – “أرض الرُحل” (نومادلاند)
– فانيسا كيربي – “بقايا امرأة” (بيسز أوف إيه وومن)
– فيولا ديفيس – (ما رينيز بلاك بوتوم)
– آندرا داي – “الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي” (ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)
أفضل مخرج
– كلوي تشاو – “أرض الرُحل” (نومادلاند)
– ديفيد فينشر – (مانك)
– إميرالد فينل – “شابة واعدة” (بروميسينج يانج وومن)
– لي أيزاك تشونج – (ميناري)
– توماس فينتربرج – “جولة أخرى” (آناذر راوند)
أفضل ممثل مساعد
– دانييل كالويا – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
– ساشا بارون كوين – (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)
– ليزلي أودوم جونيور – “ليلة في ميامي” (وان نايت إن ميامي)
– بول ريسي – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)
– لاكيث ستانفيلد – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
أفضل ممثلة مساعدة
– أوليفيا كولمان – “الأب” (ذا فاذر)
– أماندا سايفريد – (مانك)
– جلين كلوس – (هيلبيلي إليجي)
– يون يوه-جونج – (ميناري)
– ماريا باكالوفا – (بورات صبسيكونت موفيفيلم)
أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما
– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)
– (ميناري)
– “شابة واعدة” (بروميسنج يانج وومن)
– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)
– (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)
أفضل سيناريو مقتبس
– (بورات صبسيكونت موفيفيلم)
– “الأب” (ذا فاذر)
– “أرض الرُحل” (نومادلاند)
– “ليلة في ميامي” (وان نايت إن ميامي)
– “النمر الأبيض” (ذا وايت تايجر)
أفضل تصوير سينمائي
Judas and The Black Messiah
Mank
News Of the World
Nomadland
The Trial Of the Chicago 7
أفضل موسيقى تصويرية
Da 5 Bloods
Mank
Minari
News of the World
Soul
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Emma
Hillbilly Elegy
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
Pinocchio
أفضل مونتاج
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound Of Metal
The Trial Of The Chicago 7
أفضل تصميم أزياء
Emma
Mank
Ma Rainey’s Black Bottom
Mulan
Pinocchio
أفضل صوت
Greyhoud
Mank
News Of The World
Soul
Sound Of Meta
أفضل أغنية أصلية
Fight For Me, Judas
Hear My Voice, Chicago 7
Husavik, European Song Contest
Io Si, The Life Ahead
Speak Now, One Night In Miami
أفضل فيلم دولي
Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
Quo Vida, Aida?
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Opera
Yes-People
أفضل فيلم رسوم متحركة
Onward
Over The Moon
A Shaun the Sheep Movie
Soul
Wolfwalkers
أفضل تصميم إنتاج
The Father
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
News Of The World
Tenet
أفضل مؤثرات بصرية
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
أفضل فيلم قصير
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
أفضل فيلم وثائقي قصير
Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
A Love Song for Latasha
أفضل فيلم وثائقي
Collective
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Time