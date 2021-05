كل ما تريده عن حفل جوائز الأوسكار 2021 وقائمة الترشيحات الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

جائحة كورونا كان لها تأثيرا كبيرا على صناعة السينما في العالم العام الماضي، حيث أغلقت غالبية دور العرض، كما تم تأجيل طرح غالبية الأفلام أيضا، بالإضافة للأفلام التي تم توقف تصويرها.

رغم ذلك، العالم اليوم الأحد، على موعد مع حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية، وذلك بعد مرور عام صعب على صناعة الأفلام.

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.

وسيختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام.

وتأجل الحفل عن الموعد الأصلي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتقرر 25 أبريل الجاري.

ولم يكشف المنظمون بوضوح عن تفاصيل الحفل الذي ستكون نسبة الحضور فيه محدودة وستعرضه شبكة "osn" في بث مباشر تنقله أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.

ويُذاع الحفل في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثانية صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

وأشاروا إلى أنه "سينطوي على نبرة تفاؤل، ويوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة".

ويقوم جلين فايس بإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة السادسة على التوالي.

وللمرة الأولى يترشح ممثل مسلم لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وهي الجائزة التي ترشح لها الممثل البريطاني من أصول باكستانية، ريز أحمد، عن دوره في Sound of Metal.

وإليك القائمة النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2021:-



أفضل فيلم

– "أرض الرُحل" (نومادلاند)

– (ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7)

– (مانك)

– “شابة واعدة” (برومسينج يانج وومن)

– (ميناري)

– “الأب” (ذا فاذر)

– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)



أفضل ممثل

– تشادويك بوزمان – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– أنتوني هوبكينز – “الأب” (ذا فاذر)

– ريز أحمد – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– جاري أولدمان – (مانك)

– ستيفن يون – (ميناري)



أفضل ممثلة

– كاري موليجان – “شابة واعدة” (بروميسنج يانج وومن)

– فرانسيس مكدورماند – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– فانيسا كيربي – “بقايا امرأة” (بيسز أوف إيه وومن)

– فيولا ديفيس – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– آندرا داي – “الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي” (ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)



أفضل مخرج

– كلوي تشاو – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– ديفيد فينشر – (مانك)

– إميرالد فينل – “شابة واعدة” (بروميسينج يانج وومن)

– لي أيزاك تشونج – (ميناري)

– توماس فينتربرج – “جولة أخرى” (آناذر راوند)



أفضل ممثل مساعد

– دانييل كالويا – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

– ساشا بارون كوين – (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)

– ليزلي أودوم جونيور – “ليلة في ميامي” (وان نايت إن ميامي)

– بول ريسي – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– لاكيث ستانفيلد – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)



أفضل ممثلة مساعدة

– أوليفيا كولمان – “الأب” (ذا فاذر)

– أماندا سايفريد – (مانك)

– جلين كلوس – (هيلبيلي إليجي)

– يون يوه-جونج – (ميناري)

– ماريا باكالوفا – (بورات صبسيكونت موفيفيلم)



أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما

– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

– (ميناري)

– “شابة واعدة” (بروميسنج يانج وومن)

– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)



أفضل سيناريو مقتبس

– (بورات صبسيكونت موفيفيلم)

– “الأب” (ذا فاذر)

– “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– “ليلة في ميامي” (وان نايت إن ميامي)

– “النمر الأبيض” (ذا وايت تايجر)



أفضل تصوير سينمائي

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

أفضل موسيقى تصويرية

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

أفضل مونتاج

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

أفضل تصميم أزياء

Emma

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Mulan

Pinocchio

أفضل صوت

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Meta

أفضل أغنية أصلية

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

أفضل فيلم دولي

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Aida?

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم رسوم متحركة

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

أفضل تصميم إنتاج

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

أفضل مؤثرات بصرية

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

أفضل فيلم قصير

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

أفضل فيلم وثائقي قصير

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

أفضل فيلم وثائقي

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time