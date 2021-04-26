"‏إلى متى الاستهتار بأرواح الناس؟".. نجوم الفن يعلقون على حادث مستشفى ابن الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أدانعدد من نجوم الفن حادث مستشفى ابن الخطيب الذي وقع بالعراق، وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم تعليقات الفنانين على الحادث في التقرير التالي :

نجوى كرم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كتبت عبر حسابها على تويتر: "‏تعازينا الحارة للشعب ‎العراقي الحبيب.. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا ويصبّر قلوب أهاليهم".

سوزان نجم الدين

كتبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "‏تعازينا الحارة لشعب العراق العظيم على هذا الحادث الأليم، ورحم الله شهداءه".

شذى حسون

الفنانة شذى حسون، كتبت عبر حسابها على تويتر: "‏إلى متى الاستهتار بأرواح الناس؟.. أكثر من تسعين قتيل وجرحى جاءوا المستشفى، على أمل أن يشفوا من فيروس كورونا.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ابن الخطيب".

أمل حجازي

كتبت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها على تويتر: "‏تعازينا لشعب العراق الحبيب الله يصبر أهل الضحايا..مستشفى ابن الخطيب".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت اليوم الأحد ، وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة غدا الاثنين ، ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.