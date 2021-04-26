محمد الفلاح - ليس رامي مالك.. من هو أول مصري فاز بالأوسكار

الإثنين 26 أبريل 2021

يعتقد الكثيرون أن الممثل الأمريكي ذا الأصول المصرية رامي مالك، هو أول مصري فاز بجائزة الأوسكار في نسختها الـ91، إلا أن السجل الرسمي للمتوجين بأهم جائزة للفن السابع في العالم له رأي آخر، إذ سبقه إليها رجل الأعمال فؤاد سعيد.



ففي عام 1970، كان المنتج ورجل الأعمال فؤاد سعيد المولود في مصر عام 1933 قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن الـ18، قد حصل على جائزة الأوسكار في الامتياز الفني لاختراعه السيني موبيل "Cine Mobil"، وهي عبارة عن استديو متحرك على عجلات، وفقاً لموقع "أصوات مصرية".

وكشف فؤاد سعيد اختراعه عام 1969 حينما حضر إلى موقع التصوير ومعه سيارة "فان" قديمة في حجم الميكروباص مولها وصممها بنفسه بها عدد كبير من النوافذ والأبواب وتضم معدات التصوير والإضاءة ومولدا صغيراً للكهرباء ورافعة (كرين بدائي) وكلها ذات أحجام صغيرة.

وواصل سعيد نجاحاته، فقدم موديلات جديدة من "السيني موبيل" مثل الأتوبيس الفخم الذي يتسع لنقل كبار النجوم ونحو 40 من العاملين والفنيين، ثم تطور الأتوبيس الفخم ليصبح فيما بعد من طابقين ثم تطور مرة أخرى ليصبح شاحنة ضخمة طولها 40 قدماً.

وفي عام 2010، كرمت مصر فؤاد سعيد في الدورة الـ34 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث شارك في ندوة لتكريمه تحدث خلالها عن إنجازاته الفنية وذكرياته في هوليوود.

ويرأس سعيد شركة تحمل اسمه وهي مجموعة استثمارية قديمة أسست منذ 60 عاماً، ولديها أصول بعدة مليارات من الدولارات، ولها مكاتب في 7 بلدان بحسب موقعه الإلكتروني.

وحصل سعيد على درجة الماجستير في الآداب من جامعة جنوب كاليفورنيا وله ماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة ببردين في أواخر 1960.

وكوّن سعيد ثروته الطائلة من صناعة الأفلام التليفزيونية والأفلام بعد اختراع "Cinemobile" التي حصل بسببها على جائزة الأوسكار.