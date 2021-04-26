أوسكار 2021.. كيف استعدت نجمات هوليوود لحضور الحفل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دقائق قليلة تفصلنا عن الحفل السينمائي الأهم حفل الأوسكار في دورته الـ93، التي تقام لأول مرة في زمن كورونا.

ورغم لجوء عدد من الحفلات السينمائية الأخرى إلى إقامة الحفل افتراضيا مثل جولدن جلوب، لكن لجنة الأوسكار أصرت على حضور النجوم الحفل شخصيًا بأناقتهم المعتادة.

وترصد مجلة "بيبول" الأمريكية، في التقرير التالي أبرز استعدادات النجوم تمهيدًا لحضور حدث السجادة الحمراء ومراسم الحفل.



1- جلين كلوز





ظهرت الممثلة الأمريكية جلين كلوز بملابس المنزل المريحة وشعرها ما زال في مرحلة التصفيف وهي تحيي الجمهور بانتظار الحفل.

ونشرت الممثلة على حسابها الشخصي عبر موقع إنستجرام، مقطع فيديو تستخدم فيه كريم لتنعيم وترطيب بشرتها أيضًا، ممازحة الجمهور بأنها بحاجة إليه للتغلب على ألم ارتداء كعب عال لفترة طويلة خلال الحفل.

2- كاري موليجان





نشرت مختصة المكياج جورجي، مقطع فيديو على حساب موقع أنستقرام تظهر فيه الممثلة البريطانية كاري موليجان، المرشحة لأوسكار أفضل ممثلة عن فيلم (امرأة واعدة) تقوم فيه بتحضير المكياج الخاص بها لحضور الحفل.



3- فيولا ديفيس





نشرت الممثلة فيولا ديفيس، المرشحة للأوسكار عن فيلم Ma Rainey's Black Bottom (قاع ما ريني الأسود) على حسابها الشخصي على موقع أنستقرام عدة صور عبر "ستوري" تشرح فيه استعداداتها للحفل.



4- ريس ويذرسبون





قبل أن تبدأ ريس ويذرسبون استعدادات الحفل، أبدت الممثلة حماسها الشديد للأوسكار من خلال صورة شخصية نشرتها على حساب أنستقرام ترتدي فيه قميصًا كتب عليه (أوسكارز).

5- مارلي مارتن

وشاركت الممثلة والمؤلفة مارلي مارتن زميلاتها التعبير عن حماستهن لحضور الحفل، بصور عبر ستوري أنستقرام لمراحل تصفيف شعرها ووضع المكياج.