شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان بلوك مختلف أثناء لعب شخصية الممثلة الراحلة لوسيل بال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين مصورى الباباراتزى عدة صور لنجمة هوليود نيكول كيدمان خلال تقريره نشره موقع الديلى ميل، أكد فيه أن الممثلة الشهيرة تميزت بلوك مختلف تماماً فى شوارع لوس انجلوس، أثناء تصوير مشاهد أحدث أفلامها Being The Ricardos ، والذى يعد بمثابة فيلم سيرة ذاتية للممثلة الأمريكية لوسيل بال التي اشتهرت بتأديتها للكوميديا ببراعة قبل وفاتها عام 1989.

وأكد موقع الديلى ميل حول الصور الذى نشرها لـ نيكول كيدمان أنها لم يكن من السهل التعرف عليها بعدما باتت تظهر بصورة أقرب للممثلة الأمريكية الراحلة التي تؤدى دورها في الفيلم القادم لها.



كيدمان

من ناحية أخرى كان آخر ظهور للممثلة الشهيرة أثناء خروجها لحضور قداس في كنيسة بسيدني في مقاطعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، حيث ظهرت وقتها في إطلالة أنيقة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



نيكول كيدمان فى صورة أخرى

وارتدت الممثلة العالمية البالغة من العمر 53 عاما، آنذاك فستان يتميز باللون الزهري الأرجواني حينما كانت تتوجه إلى الكنيسة في سيدني، قبل شهر وبدت سعيدة أثناء حضورها القداس.

وأكملت نجمة هوليوود نيكول كيدمان مظهرها الأنيق بارتداء قبعة كلاسيكية من القش، وأضافت إلى مجموعتها الأرجوانية حقيبة يد متناسقة مع نظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم.



نيكول كيدمان