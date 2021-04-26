شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة أفضل تصميم أزياء من نصيب Ma Rainey's Black Bottom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، على جائزة أفضل تصميم أزياء، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 93 المقام حالياً، وهى الجائزة الثانية للفيلم بعد حصد جائزة أفضل مكياج وشعر.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى، حيث ظهرت باطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالى بيرى ودانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيونى، وبالتالى فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.