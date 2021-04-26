شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود يليق بها.. مروة ناجى تطل على جمهورها بإطلالة أنيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مروة ناجى، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وكتبت على الصورة قائلة: "الأسود لونى المفضل"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



مروة ناجى

والفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات، وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة، وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل، فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم علي، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار.

واحتفلت مروة ناجي بعيد ميلادها في سبتمبر الماضي، بصحبة زوجها، في أجواء رومانسية، حيث شاركت جمهورها صورها مع زوجها لأول مرة، وبكلمات رقيقة وعبارات رومانسية، أكدت حبها الشديد لزوجها، معلقة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".