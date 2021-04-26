شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر بن هنية تهنئ مخرج Another Round بعد خسارتها أمامه بسباق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المخرجة التونسية كوثر بن هنية على حسابها بموقع فيس بوك تهنئة للمخرج توماس فنتربيرج مخرج فيلم Another Round، والذى خسرت أمامه جائزة الأوسكار، حيث فاز فيلمه بجائزة أفضل فيلم أجنبي. ونافست المخرجة التونسية كوثر بن هنية بفيلم "الرجل الذى باع ظهره" على جائزة أفضل فيلم أجنبى، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته السورى يحيى مهاينى والفرنسية ديا ليان والبلجيكى كوين دى باو والإيطالية مونيكا بيلوتشى، وشارك خلال عام 2020 فى مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية فى إيطاليا.



Another Round Another Round



المخرجة التونسية كوثر بن هنية المخرجة التونسية كوثر بن هنية



مخرج Another Round مخرج Another Round

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يدور حول قصة "سام" وهو شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى ، حيث ظهرت باطلالة راقية ، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالي بيري و دانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، و إيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari ، و ستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari ، و بول راجي و ليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز وذلك في محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.

ويتنافس على جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر، وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى الرجل الذى باع ظهره، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.

ويشهد الحفل العديد من المفاجآت، حيث إن المخرجة كلوي تشاو مخرجة فيلم "Nomadland" هي أول امرأة صينية وأول امرأة ملونة يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج، وستيفن يون، بطل فيلم minari، هو أول أمريكي آسيوي ينافس على جائزة أفضل ممثل، وريز أحمد، بطل "Sound of Metal"، هو أول فنان مسلم في هذه الفئة وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا، وتم ترشيح ممثلتين من ذوات البشرة السمراء، وهما فيولا ديفيس وأندرا داي، لأفضل ممثلة في نفس العام.