شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كالويا يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد عن "Judas and the Black Messiah" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النجم العالمي دانيال كالويا، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Judas and the Black Messiah.



دانيال

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى، حيث ظهرت باطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالى بيرى ودانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيونى، وبالتالى فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.