شكرا لقرائتكم خبر عن البلغارية ماريا باكالوفا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء للأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة البلغارية ماريا باكالوفا، الأنظار إليها، على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ 93، المقامة حالياً، على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، بفستان باللون الأبيض بالكامل.



ماريا باكالوفا

والأكاديمية فرضت عدد من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني وبالتالي فإن إرتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وحيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس وهى محطة سكة حديد تاريخية إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحص إلزامي بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.