شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 13.. الأمير ورجاله يخطفون النمر ويدبرون مكيدة لقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل النمر للنجم محمد إمام والتى تذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر الا ربع الكثير من الأحداث، فبعدما أطلق الشيمى "محمد رياض" الرصاص على يد النمر "محمد إمام" يذهب سكلانس "محمود حافظ" فى إسعافه ومعالجة الجرح .

ينزل النمر مع سكلانس للشارع ويحاول سكلانس إقناعه بأن يتوقف عن تلك الأعمال وأنه أصبح لديه العديد من المال، فيؤكد له النمر أن هدفه لم يحقق بعد، ثم تظهر سيارة ميكروباص وينزل منها ملثمون ويقوموا بخطف النمر، ليتضح انهم الجماعة الإسلامية التى قام النمر بالنصب عليها فى سلاح ونقود .

يهدده الأمير بالقتل إن لم ينطق فيقول لهم أن نقودهم مع درويش ورجاله وكذلك السلاح أيضا، ويعدهم أنه سيحضر السلاح والنقود منهم فيرسل الأمير معه أحد رجاله ويأمره أن يقتله بعدما يتسلم منه النقود والسلاح .

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.