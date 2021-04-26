شكرا لقرائتكم خبر عن "Another Round" يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم Another Round الدنماركى بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى، متغلبا على التونسى الرجل الذى باع ظهره.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى، حيث ظهرت باطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالى بيرى ودانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيونى، وبالتالى فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل فى أن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبى فى هوليوود والذى كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التى سبقت الحفل.

ويتنافس على جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر، وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى الرجل الذى باع ظهره، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.

ويشهد الحفل العديد من المفاجآت، حيث أن المخرجة كلوى تشاو مخرجة فيلم "Nomadland" هى أول امرأة صينية وأول امرأة ملونة يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج، وستيفن يون، بطل فيلم minari، هو أول أمريكى آسيوى ينافس على جائزة أفضل ممثل، وريز أحمد، بطل "Sound of Metal"، هو أول فنان مسلم فى هذه الفئة وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا، وتم ترشيح ممثلتين من ذوات البشرة السمراء، وهما فيولا ديفيس وأندرا داى، لأفضل ممثلة فى نفس العام.