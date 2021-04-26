محمد الفلاح - أنجلينا جولي تثير الجدل في تونس.. تروج لشائعات حول لقاح كورونا

الإثنين 26 أبريل 2021

احتج مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس رسميا لدى السلطات بسبب برنامج المقالب الكاميرا الخفية "أنجيلينا جولي 19" المعروض على قناة "نسمة، وأعرب المكتب عن اندهاشه من الزج باسمها وشعار المنظمة في الترويج لمفاهيم ضارة بحملة التلقيح.



واستنكرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها ما يتم بثه حول الأعراض التي تصيب من يتم حقنه باللقاح.

كما أبدى اندهاشه باستقدام طبيب قلب تونسي معروف ومباركته للفكرة، مستنكرا عرض هذه المشاهد في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد والعزوف عن التلقيح.

الكاميرا الخفية فكرة وإنتاج الإعلامي التونسي وليد الزريبي، وتقوم على دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى لإجراء مقابلة تلفزيونية.

في الأثناء يكتشف الضيف حضور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الاستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن عن سبب زيارتها غير المعلنة إلى تونس وتؤكد أنها جلبت 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

بعدها تقترح شبيهة أنجلينا على الضيف وفريق البرنامج الدخول إلى مكتبها لأخذ اللقاح بشكل استثنائي.

وبعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة، مشيرا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.