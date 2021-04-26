شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا سيفري تطل بالأحمر على السجادة الحمراء للأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة العالمية أماندا سيفري إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93، واختارت النجمة فستانا أحمر شيفون منفوشا، على الرغم من أن الأحمر لا يُفضَّل على السجادة الحمراء، إلا أنها بدت فيه فاتنة للغاية، وخاصة أن سجادة الأوسكار هذا العام من اللون الوردي.



أماندا سيفري في حفل الاوسكار



أماندا سيفري

يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.

ويتنافس على جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر، وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره"، على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.