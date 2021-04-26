شكرا لقرائتكم خبر عن بول راجى وزوجته ليز هارلى على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور بول راجى وليز هارلى راسى وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عدد من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح أن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيونى وبالتالى فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وحيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل فى أن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس وهى محطة سكة حديد تاريخية إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبى فى هوليوود والذى كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتى شملت فحص إلزامى بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التى سبقت الحفل.

يتنافس على جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى الرجل الذى باع ظهره، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.

الحفل يشهد العديد من المفاجأت حيث أن المخرجة كلوى تشاو مخرجة فيلم "Nomadland" هى أول امرأة صينية وأول امرأة ملونة يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج، وستيفن يون بطل فيلم minari هو أول أمريكى آسيوى ينافس على جائزة أفضل ممثل، وريز أحمد بطل "Sound of Metal" هو أول فنان مسلم فى هذه الفئة وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا، تم ترشيح ممثلتين من أصحاب البشرة السمراء وهما فيولا ديفيس وأندرا داى، لأفضل ممثلة فى نفس العام.