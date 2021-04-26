شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 13.. هند صبرى تؤكد عدم مسامحتها أحمد عز إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 13 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين احمد عز وهند صبرى بإثارة كبيرة للنجمين، حيث شهدت اختبارات مكثفة تعرض لها الثنائى دينا وسيف العربى "هند صبرى" و"أحمد عز" من جانب هبة "ندا موسى"، وفاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم"، من خلال أسئلة صعبة لهما تحت ضغط عصبى شديد.



الفنان احمد عز فى الحلقة الـ 13

وظهر من خلال الأسئلة إجابة دينا "هند صبرى " حول طبيعة علاقتها بسيف مؤكدة أنها كانت مجرد علاقة قديمة وأنها لم تسامحه إلى الآن، ولن تسامح في المستقبل.



الفنانة هند صبرى فى الحلقة الـ 13

أما بالنسبة لـ فاروق السوهاجى فاستمر في الضغط على سيف بصورة كبيرة حتى قال له في النهاية بأنه "كويس"، ولكنه في المهمة القادمة يرغب في شخص استثنائى، قائلاً : "طالما جيتلى هنا لازم اخليك شخص استثنائى".



هند صبرى فى صور أخرى من الحلقة الـ 13

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.