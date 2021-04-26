شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتألق بحفل دار الأوبرا المصرية ويرفع شعار كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الكينج محمد منير على مدار ساعة ونصف بباقة من أجمل أغنياته فى الحفل الذى أقيم منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة ورفع شعار كامل العدد، والذى بدأه بأغنية "يا عروسة النيل" وقدم بعدها عدة أغانى منها غريبة غريبة ويا سمرة وأحمر شفايف ويا العمارة العمارة وفينك ياحبيبى وعلمونى والخواجة ورزقنا الرزق على الله واختتم حفله الغنائى بأغنية اشكى لمين وسط هتاف كبير من جمهوره.

وأكد الكينج محمد منير أثناء وقوفه على مسرح النافورة فى الحفل الذى اقيم داخل دار الاوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان وذكرى أعياد تحرير سيناء أنه فقد مؤخرا اثنين من أشهر مهندسين الصوت وهم شهير نخلة ومؤنس، وقدم خالص التعازى لهم، وهنأ جمهوره قائلا، "كل سنة ومصر طيبة وبخير ووحشتوني"، وغنى الكينج محمد منير للشعب الفلسطينى اغنية "يا العمارة العمارة" مؤكدا أنه يدعم الطفل الفلسطينى فى كل وقت.

وشددت الأوبرا على ضرورة الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الامنة.

وأعد منير للحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامه فى مشواره الفنى ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما، وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطنى والدينى والاجتماعى والعاطفي.

وكان الكينج قد كشف لنا مؤخرا أن الحفل يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يشتاق له، مشيرًا إلى أنه يعتز بالغناء على مسرح دار الأوبرا الذى يعتبره من أرقى المسارح.

وقدم الكينج مؤخرًا أغنية "أنا مصر" خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط مؤخرا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية: أنا اللى لا عمرى يوم كليت.. ولا مليت، أنا اللى فى وش زمنى وقفت.. ولا اتهزيت، أنا الفكرة اللى عايشة سنين.. أنا الموضوع أنا الصوت اللى وقت الصمت.. كان مسموع، بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد، حضارة وعمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللى بعتت نور.. ونورت الطريق للكـــل، أنا مصر اللى من غيري.. ميزان الدنيا دى يختل، حروف اسمى فى أول فصل.. فى كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل.. وليا أثر فى كل مكان.