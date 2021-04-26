شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 13.. فاروق السوهاجى يكشف نقاط ضعف أحمد عز "سيف" ويحرجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ13 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، بنقاش بين فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم"، وأحمد عز "سيف العربى"، ظهر فيه الأخير مُحرَجا للغاية مما قيل له من فاروق السوهاجى، بعدما شرح له نقاط ضعفه طوال المهمة التي أسندت له في الحلقة السابقة.



هجمة مرتدة الحلقة 13

وذلك بعدما شرح له نقاط ضعفه من خلال صور استعرض فيها نظراته لهند صبرى "دينا"، مؤكدا أن هذا التصرف الساذج من شأنه أن يجعل أي عميل في الحفلة يشك فيهما كما عدّد أخطاءه، مؤكدا أنه لم يسلم على ساندى وهو خارج من الحفل بالشكل المناسب حتى يؤمّن نفسه حال مقابلته في وقت آخر.



هجمة مرتدة الحلقة الـ 13

وشهدت الحلقتان السابقتان أسلوبا قاسيا فى التعامل من جانب فاروق السوهاجى فى تدريب عز، بعدما عاد إلى العمل مع المخابرات العامة من جديد.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.



احمد عز