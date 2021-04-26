شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة رومانسية تجمع ريز أحمد المرشح لأفضل ممثل أوسكار وصديقته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم البريطاني ريز أحمد، الذى يعد أول مسلم مرشح لحصد جائزة الأوسكار، في دورته الـ93 المقامة حاليا، للسجادة الحمراء، على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، برفقه صديقته.

وأظهرت اللقطات الأولى للنجم البريطاني، وهو يقوم بتعديل شعر صديقته على السجادة الحمراء، في لقطة رومانسية حظيت على إعجاب الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا.

فيما شهدت السجادة حضور كل من: إيميرالد فينيل وهى حامل ومرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم، وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.

يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.



ريز احمد