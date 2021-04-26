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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة رومانسية تجمع ريز أحمد المرشح لأفضل ممثل أوسكار وصديقته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل النجم البريطاني ريز أحمد، الذى يعد أول مسلم مرشح لحصد جائزة الأوسكار، في دورته الـ93 المقامة حاليا، للسجادة الحمراء، على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، برفقه صديقته.
وأظهرت اللقطات الأولى للنجم البريطاني، وهو يقوم بتعديل شعر صديقته على السجادة الحمراء، في لقطة رومانسية حظيت على إعجاب الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا.
فيما شهدت السجادة حضور كل من: إيميرالد فينيل وهى حامل ومرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman، والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم، وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجي وليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز، وذلك في محطة يونيون التاريخية للسكك الحديدية.
يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.
ريز احمد
وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.
ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.
ويتنافس على جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر، وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".