شكرا لقرائتكم خبر عن ببدلة أسود × ذهبي.. تريفون فري يستعد لحضور حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الكوميديان الشهير تريفون فري، متابعيه وجمهوره، بإطلالته التي سيحضر بها حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93، التي سيحضرها بعد قليل، حيث نشر عبر حسابه صورة له يظهر فيها بالبدلة التي خطفت الأنظار باللونين الأسود والذهبي.

الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.



تريفون فري