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شكرا لقرائتكم خبر عن ببدلة أسود × ذهبي.. تريفون فري يستعد لحضور حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الكوميديان الشهير تريفون فري، متابعيه وجمهوره، بإطلالته التي سيحضر بها حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93، التي سيحضرها بعد قليل، حيث نشر عبر حسابه صورة له يظهر فيها بالبدلة التي خطفت الأنظار باللونين الأسود والذهبي.
الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.
تريفون فري
وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.
وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.