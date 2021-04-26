شكرا لقرائتكم خبر عن نقل والديّ المنتج نصر محروس للعناية المركزة بعد إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المنتج الكبير محروس عبد المسيح والد المنتج الفنى نصر محروس بفيروس كورونا المستجد، كما أصيبت أيضا والدته، المتواجدان فى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ويتمنى ”الخليج 365” الشفاء لوالدى المنتج الفنى نصر محروس.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفني نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي أواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور، وكانت أول اكتشافاته المطرب أمين سامى.

كما أن نصر محروس أعاد اكتشاف صوت خالد عجاج من خلال عدة ألبومات حققت نجاحا كبيرا مثل "أصعب حب"، و"وحشتنى" و "ولا دمعة"، و "وحدانى"، بالإضافة لعدد من الفيديو كليبات، كما أعاد صوت محمد محيى مرة أخرى من خلال ألبومىّ "صورة ودمعة"، و"قادر وتعملها"

ومن أشهر المطربين الذين اكتشفهم نصر محروس هو الفنان بهاء سلطان وقدمه للجمهور من خلال 4 البومات، ثم اكتشف بعد ذلك النجم تامر حسنى والنجمة شيرين عبد الوهاب والذى قدمهما في البوم حمل اسم "فرى ميكس 3"، كما أصدر نصر محروس بعد ذلك البومين للنجمة شيرين عبد الوهاب هما "جرح تانى"، و"لازم أعيش"، اما تامر حسنى فأصدر له 5 البومات هم، "حب"، "عينيا بتحبك"، "الجنة في بيوتنا"، "بنت الأيه"، "قرب كمان"، وواصل نصر محروس تقديم عدد كبير من النجوم الأخرين.