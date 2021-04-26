شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس المرشحة لجائزة أفضل ممثلة تصل السجادة الحمراء بفستان أبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة العالمية فيولا ديفيس، المرشحة لحصد جائزة أفضل ممثلة فى الأوسكار، للسجادة الحمراء، لحضور حفل الأوسكار في دورته الـ 93، المقام حالياً على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، وخطفت ديفيس، الأنظار في ظهورها على السجادة الحمراء، بفستان أبيض اللون، مظرز بشكل رائع.

يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل، منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس ضروريا.



فيولا ديفيس

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصر عدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون كاملا داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

ويشمل الحفل فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.