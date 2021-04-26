شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور دانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، فيما شهدت السجادة حضور كل من إيميرالد فينيل وهى حامل وهى المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لي إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari ، و ستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوي أمريكي يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari ، و بول راجي و ليز هارلي راسي وليل ريل هوري وأريانا ديبوز وذلك في محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.

الأكاديمية فرضت عدد من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني وبالتالي فإن إرتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وحيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس وهى محطة سكة حديد تاريخية إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحص إلزامي بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.

يتنافس علي جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس علي جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى الرجل الذى باع ظهره، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.

الحفل يشهد العديد من المفاجأت حيث أن المخرجة كلوي تشاو مخرجة فيلم "Nomadland" هي أول امرأة صينية وأول امرأة ملونة يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج، وستيفن يون بطل فيلم minari هو أول أمريكي آسيوي ينافس علي جائزة أفضل ممثل ، وريز أحمد بطل "Sound of Metal" هو أول فنان مسلم في هذه الفئة وللمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا ، تم ترشيح ممثلتين من أصحاب البشرة السمراء وهما فيولا ديفيس وأندرا داي ، لأفضل ممثلة في نفس العام.