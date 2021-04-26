شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرشح الأوسكار ليزلي جونيور وزوجته نيكوليت روبنسون للسجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم العالمي ليزلي أودوم جونيور، المرشحة لجائزة الأوسكار لعام 2021، لمقر إقامة الحفل في محطة الاتحاد في لوس أنجلوس، برفقه زوجته نيكوليت روبنسون، وظهر جونيور على السجادة الحمراء للحفل برفقه زوجته، ببدلة باللون الذهبي، بينما ارتدت زوجته فستانا باللون الأسود.



ليزلي أودوم



ليزلي وزوجته

يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.