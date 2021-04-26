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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرشح الأوسكار ليزلي جونيور وزوجته نيكوليت روبنسون للسجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل النجم العالمي ليزلي أودوم جونيور، المرشحة لجائزة الأوسكار لعام 2021، لمقر إقامة الحفل في محطة الاتحاد في لوس أنجلوس، برفقه زوجته نيكوليت روبنسون، وظهر جونيور على السجادة الحمراء للحفل برفقه زوجته، ببدلة باللون الذهبي، بينما ارتدت زوجته فستانا باللون الأسود.
ليزلي أودوم
ليزلي وزوجته
يذكر أن الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على أنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.
وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.
وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.