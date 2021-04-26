شكرا لقرائتكم خبر عن دورة مليئة بصنع التاريخ.. ريز أحمد أول مسلم يرشح لـ أوسكار أفضل ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الممثل البريطانى ريز أحمد التاريخ كونه أول مسلم يتم ترشيحه فى فئة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام اليوم، حيث تحدث ريز فى مقابلة مع BBC، عن شعوره بأنه صنع التاريخ، بعدما تم ترشيح أحمد، 38 عامًا، عن دوره فى فيلم "Sound of Metal" الذى يحكى قصة روبن، عازف طبول الروك أند رول والمدمن المتعافى الذى أصبحت حياته متدهورة عندما فقد سمعه.

وقال ريز: "ما يهمنى هو أن يجد أكبر عدد ممكن من الناس أنفسهم فى هذه اللحظة..لذا، بعض الناس يفخرون بفكرة أننى كنت أول مسلم مرشح لممثل رئيسى، وهذا جميل وأنا أؤيد ذلك.. وآخرين ركزوا على تمثيل الصم.. وهو شيء تفتقر إليه السينما".

وأضاف ريز "لكننى أعتقد أن المهم حقًا هو النظر إلى المجال الكامل للمرشحين ورؤية أن هناك الكثير من الأوائل"، مشيرًا إلى أن ستيفن يون هو أول ممثل آسيوى أمريكى، وأنتونى هوبكنز هو المرشح الأكبر، وتشادويك بوسمان أول ممثل تم ترشيحه بعد وفاته.

جدير بالذكر أن النجم العالمى ماهرشالا على أول مسلم يحصد جائزة الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم الدراما "Moonlight".

والأكاديمية فرضت عدد من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية اثناء حضورهم للحفل بالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث أن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني وبالتالي فإن إرتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.

وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، وحيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس وهى محطة سكة حديد تاريخية إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.

وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحص إلزامي بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى احضار ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.

يتنافس علي جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس علي جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

كما ينافس الفيلم التونسى الرجل الذى باع ظهره، حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى، فيما ينافس الفيلم الفلسطينى "الهدية" على جائزة أفضل فيلم قصير.