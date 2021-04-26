شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: فقدت مؤخرا اثنين مهندسين صوت عزاز على قلبى خالص التعازى لهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكينج محمد منير أثناء وقوفه على مسرح النافورة فى الحفل الذى يقام داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان وذكرى أعياد تحرير سيناء، أنه فقد مؤخرا اثنين من أشهر مهندسين الصوت وهم شهير نخلة ومؤنس، وأقدم لهم خالص التعازى، كما هنأ جمهوره قائلا، "كل سنة ومصر طيبة وبخير ووحشتوني"، وغنى الكينج محمد منير للشعب الفلسطينى أغنية "يا العمارة العمارة"

وبدأ الكينج محمد منير حفله الغنائى المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان والذى يتوافق أيضا مع ذكرى أعياد تحرير سيناء بأغنية "يا عروسة النيل" والذى تفاعل معها جمهوره الكبير، وشددت الأوبرا على ضرورة الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

وأعد منير للحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامه فى مشواره الفنى ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما، وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطنى والدينى والاجتماعى والعاطفي.

وكان الكينج قد كشف لنا مؤخرا أن الحفل يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يشتاق له، مشيرًا إلى أنه يعتز بالغناء على مسرح دار الأوبرا الذى يعتبره من أرقى المسارح.

وقدم الكينج مؤخرًا أغنية "أنا مصر" خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط مؤخرا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية: أنا اللى لا عمرى يوم كليت.. ولا مليت، أنا اللى فى وش زمنى وقفت.. ولا اتهزيت، أنا الفكرة اللى عايشة سنين.. أنا الموضوع أنا الصوت اللى وقت الصمت.. كان مسموع، بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد، حضارة وعمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللى بعتت نور.. ونورت الطريق للكـــل، أنا مصر اللى من غيري.. ميزان الدنيا دى يختل، حروف اسمى فى أول فصل.. فى كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل.. وليا أثر فى كل مكان.