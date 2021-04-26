شكرا لقرائتكم خبر عن كولمان دومينجو صاحب أول إطلالة غريبة في حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، وصول النجم كولمان دومينجو، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93، المقام حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس.

وارتدى النجم الأمريكي صاحب الـ51 عاما، بدلة باللون الـPink على السجادة الحمراء، ليلفت نظر الكثيرين ويحصد لقب الإطلالة الأغرب الأولى في الدورة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كولمان دومينجو على السجادة الحمراء



كولمان دومينجو