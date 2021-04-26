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شكرا لقرائتكم خبر عن كولمان دومينجو صاحب أول إطلالة غريبة في حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، وصول النجم كولمان دومينجو، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ93، المقام حاليا على مسرح محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس.
وارتدى النجم الأمريكي صاحب الـ51 عاما، بدلة باللون الـPink على السجادة الحمراء، ليلفت نظر الكثيرين ويحصد لقب الإطلالة الأغرب الأولى في الدورة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.
كولمان دومينجو على السجادة الحمراء
كولمان دومينجو
الأكاديمية فرضت عددا من القيود على حضور الحفل منها عدم ارتداء ضيوف حفل الأوسكار لعام 2021 لكمامات طبية أثناء حضورهم للحفل، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خلال الفترة الحالية، حيث قالت أكاديمية الفنون وعلوم المسرح إن ارتداء الكمامات الطبية وأقنعة الوجه ليست ضرورية، حيث إن الحفل يتم التعامل معه على إنه عمل تليفزيوني، وبالتالي فإن ارتداء الأقنعة أمام الكاميرات ليس بالضرورة.
وكشفت الأكاديمية عن عدد الجمهور الذى سيحضر الحفل، حيث يقتصرعدد الحاضرين على 170 شخصًا، كما يتم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج مكان الحفل، حيث إن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في آن واحد، وذلك لأول مرة وفقا لموقع Variety، والحفل يقام فى محطة يونيون التاريخية بلوس أنجلوس، وهى محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود والذي كان يقام عليه كل الفعاليات من قبل.
وتضمن الاجتماع بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، والتي شملت فحصا إلزاميا بدرجات الحرارة لجميع الحاضرين، بالإضافة إلى إجراء ثلاثة اختبارات بفيروس كورونا للحاضرين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الحفل.