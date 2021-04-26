شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 14.. ياسر جلال يتوعد سليم بعد التأكد من اعتدائه على ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، توجيه الضابط محمود عبد المغنى بجمع معلومات عن كل الموجودين فى الحفلة التى حضرتها شهد – رنا رئيس – قبل الحادث فى الحلقة الأولى، فى خطوة للوصول إلى المعتدى عليها .

ما زال طليق الطبيبة ملك – نور اللبنانية – يحاول استرضاءها ويحضر بوكيه ورد ويحضر للمستشفى لكنها تقول له: لو أنت آخر راجل فى الدنيا مش هرجعلك، لكنه يهددها فهى لن تكون لرجل غيره مهما حدث .

يذهب ياسر جلال لمكان سهر الشاب سليم فيتفاجأ به أمامه، فيواجهه بحقيقته وأنه سليم النجار وليس عادل كما كذب عليه فى البداية ، ويمسك به جلال فى عنف ويقول له: إن الجنين فى بطن شهد سيكتب باسمه وهذا حقه، أما عن حق شهد فله كلام آخر، ويتوعده قبل أن يلجأ سليم إلى البودى جارد لكن يخرج جلال فى سلام .

يطلب خليل بك والد غادة مقابلة سليم، وقال له إنه لن يسمح له بأن يدنس سمعته أو سمعة ابنته، وأنه وحده المتورط فى القضية، لكن سليم يفاجئه بأن ابنته غادة شاهدة على ما حدث وكانت معه خطوة بخطوة وأنها صاحبة فكرة إجهاض الجنين فى بطن شهد عن طريق وضع "قرص" فى عصير شهد لتصاب بنزيف بعدها ليسقط الجنين .

تتبع سيارة جلال أثناء قيادته للتاكسى، حتى يصل إلى منطقته وبعد ذلك يطلب قائدها الجلوس مع جلال تحت بيته على القهوة، ويتضح أنه بودى جارد فى النايت الذى يجلس فيه سليم والذى وقع فيه الحادث، ويطلب من جلال أن يقابله غدًا لأنه يملك ما يبحث عنه بخصوص حادثة ابنته .

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.